Die Stadt treibt die Ausbaupläne am Grünwalder voran

Am Mittwoch stimmte der Münchner Stadtrat dafür, die Sanierung des Löwen-Stadions vorzubereiten.

München - "Wahlversprechen einlösen - am Mittwoch für den Ausbau stimmen", dieses Plakat hielten Löwen-Fans am Samstag in Duisburg hoch - und sie wurden nicht enttäuscht. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch dafür, die Vorbereitungen für die Sanierung des Grünwalder Stadions zu starten.

Anwohnerschutz und Bundesligatauglichkeit

Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) freut das: "Damit kommen wir dem Ziel, das Stadion zu einem modernen und zeitgemäßen Spielort zu ertüchtigen einen großen Schritt näher." Die Anwohner sollen besser geschützt werden . Auch auf der Agenda stehen, wie Dietl auf Facebook ankündigte, die Bundesligatauglichkeit und Marktüblichkeit der Stadionkonditionen.