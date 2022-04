Ex-Löwe Sascha Mölders vor Wechsel zum TSV Landsberg?

Sascha Mölders hat offenbar eine neue Aufgabe gefunden. Einem Bericht zufolge wechselt der ehemalige Kapitän des TSV 1860 in die Bayernliga zum TSV Landsberg.

München/Landsberg - Wie geht es weiter für Sascha Mölders? Der Kult-Stürmer und Ex-Kapitän des TSV 1860 heuerte im Winter bei Sonnenhof Großaspach an, steckt mit dem Regionalligisten aber weiter mitten im Abstiegskampf. Mit Vertragsablauf im Sommer wird der mittlerweile 37-Jährige den Klub aller Voraussicht nach wieder verlassen.

Sascha Mölders soll Spielertrainer beim TSV Landsberg werden

An Aufhören denkt der Torjäger aber immer noch nicht. Wie der " " berichtet, steht Mölders vor einem Wechsel in die Bayernliga zum TSV Landsberg. Dort soll er, wie schon aktuell in Großaspach, die Rolle des Spielertrainers übernehmen und seine Erfahrung aus über 300 Profispielen einbringen. Der Vertrag soll demnach noch in dieser Woche unterschrieben werden.

Für Mölders würde ein Wechsel auch in persönlicher Hinsicht Sinn ergeben. Landsberg liegt nur rund 30 Kilometer von seiner Heimatstadt Mering entfernt und ist damit deutlich näher als Großaspach (über 200 Kilometer). Bei einem Wechsel zum Bayernligisten würde er übrigens auf die Zweitvertretung seines Ex-Klubs TSV 1860 treffen.