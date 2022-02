TSV 1860: "Köllner raus"-Rufe gegen Halle - So reagiert der Löwen-Coach

Nach der 0:2-Pleite gegen den Halleschen FC hat sich die Krise beim TSV 1860 verschärft. Auch der Frust bei den Fans wird größer, vom Publikum gab es vereinzelte "Köllner raus"-Rufe.

München - Der nächste Rückschlag für die Löwen! Nach dem enttäuschenden Auftritt im Münchner Stadtduell gegen Türkgücü am vergangenen Mittwoch (1:2) setzte es am Montagabend die zweite Niederlage in Folge.

Gegen den Halleschen FC musste sich der TSV 1860 im heimischen Grünwalder Stadion mit 0:2 geschlagen geben.

Köllner: Kann die Unzufriedenheit der Fans "absolut verstehen"

Mittlerweile wartet das Team von Trainer Michael Köllner seit vier Spielen auf einen Sieg, der große Traum von einer Rückkehr in Liga zwei bleibt wohl auch in dieser Saison unerfüllt. Die Sechzger haben als Tabellenzehnter derzeit acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Auch die Unzufriedenheit bei den eigenen Anhängern wächst, gegen Halle waren von der Tribüne sogar vereinzelte "Köllner raus"-Rufe zu vernehmen. "Das ist völlig normal, wenn du das zweite Spiel in Folge verlierst und vorher zwei Mal nur Unentschieden gespielt hast", sagte der Oberpfälzer auf der Pressekonferenz nach der Partie dazu. "Dass da Unzufriedenheit bei den Fans existiert, kann ich natürlich absolut verstehen."

Vier Spiele ohne Sieg: Köllner übernimmt die Verantwortung

Seit November 2019 steht Köllner bei den Löwen an der Seitenlinie, seine dritte Spielzeit ist seine bisher wohl schwierigste auf Giesings Höhen. Bereits im Herbst konnte Sechzig sieben Spiele in Serie nicht gewinnen, gegen Ende des Jahres setzte es gegen Mannheim (1:3) und Magdeburg (2:5) zudem zwei bittere Heimpleiten in Folge.

"Als Verantwortlicher stehe ich natürlich in der Kritik. Ich übernehme natürlich auch die Verantwortung, keine Frage", so der Löwen-Coach, der aber dennoch nach vorne blickt: "Wir werden weiterarbeiten und hoffen, dass wir im nächsten Spiel in Zwickau wieder punkten."

Am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) sind die Löwen beim 13. der 3. Liga zu Gast. Die Köllner-Elf brennt auf Wiedergutmachung, das Hinspiel verloren die Giesinger mit 0:2.