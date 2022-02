TSV 1860: "Ganz schlecht gemacht"  Ex-Löwe Sascha Mölders kritisiert Stephan Salger deutlich

Sascha Mölders kehrte für das Spiel des TSV 1860 gegen den Halleschen FC als Experte ins Grünwalder Stadion zurück. Mit Blick auf seinen ehemaligen Teamkollegen Stephan Salger fand er deutliche Worte.

München – Sechzigs Abwehrboss kehrte gegen den Halleschen FC zurück auf den Platz! Nach seiner Gelbsperre gegen den SV Meppen und der Nicht-Berücksichtigung im Derby gegen Türkgücü durfte Stephan Salger im Montagabendspiel der 3. Liga wieder von Beginn an auflaufen.

Mölders über Salger: "Mit seiner Erfahrung muss er es anders lösen"

Doch auch der erfahrene Routinier konnte der Hintermannschaft des TSV 1860 keine Stabilität verleihen. Im Gegenteil, Salger erwischte keinen guten Tag und kam das eine oder andere Mal einen Schritt zu spät.

Liefen bis vor ein paar Monaten noch gemeinsam für den TSV 1860 auf: Sascha Mölders und Stephan Salger. © imago images/osnapix

Hinzu kamen einige Fehlpässe, wie auch vor dem Führungstreffer der Gäste in der 53. Minute. Der 32-Jährige spielte unbedrängt eine riskanten Querpass in die Mitte und leitete so eine Riesenchance der Hallenser ein – mit der darauffolgenden Ecke ging Halle in Führung.

Für den Aussetzer des Abwehrchefs fand Sascha Mölders, der erstmals nach seinem Löwen-Aus im Dezember wieder ein Spiel der Sechzger live im Stadion verfolgte, deutliche Worte: "Die Ecke, die zum 1:0 führt, ist natürlich ganz schlecht gemacht von Stephan Salger. Das muss man ganz ehrlich sagen", sagte der Ex-Löwe während des Partie bei "Magenta Sport. "Mit seiner Erfahrung muss er es anders lösen."

Mölders mit Dreierpack für Großaspach

Auch nach der Partie legte Mölders nochmal nach, der Rückstand resultiere klar aus einem "individuellen Fehler vor der Ecke". Von dem Rückschlag konnte sich Sechzig nicht mehr erholen, am Ende mussten sich die Löwen mit 0:2 geschlagen geben.

Besser hingegen lief es für Mölders selbst am vergangenen Wochenende: Der ehemalige Alpha-Löwe erzielte in seinem zweiten Pflichtspiel für die SG Sonnenhof Großaspach beim 4:0-Ausswärtssieg in Pirmasens gleich einen Doppelpack.