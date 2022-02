Nach Nullnummer im ersten Spiel: Ex-Löwe Mölders mit Dreierpack für Großaspach

Seine Pflichtspiel-Premiere für Großaspach verlor Sascha Mölders noch. Im zweiten Spiel schlug der Ex-Löwe dann aber zu. Beim 4:0-Sieg gegen FK Pirmasens erzielte der 36-Jährige einen Dreierpack.

Ex-Löwe Sascha Mölders trifft erstmals in einem Pflichtspiel für Großaspach.

München – Sascha Mölders setzt sein erstes Ausrufezeichen bei der SG Sonnenhof Großaspach. Am Samstag erzielte der Ex-Löwe in der Regionalliga Südwest gegen den FK Pirmasens einen Dreierpack.

Bereits in der 4. Minute stellte der 36-jährige Stürmer durch seinen ersten Pflichtspiel-Treffer für Großaspach die Weichen auf Sieg. David Tomic (22.) erhöhte in der ersten Halbzeit noch auf 2:0, ehe Mölders in der Schlussphase der Partie (84. und 90.+1) mit zwei weiteren Treffern den 4:0-Auswärtssieg sicherstelle.

Mölders und Großaspach kämpfen um den Klassenerhalt

Durch den wichtigen Dreier gegen Pirmasens belegen die Aspacher zwar weiterhin den vorletzten Tabellenplatz, verkürzten aber den Abstand auf das rettende Ufer.

Im Aufwind befindet sich auch Schlusslicht Schott Mainz! Die Rheinhessen, die vergangenes Wochenende Mölders' Pflichtspielpremiere bei Großaspach mit einem 1:0-Sieg vermiesten. feierten gegen Kellerkind VfB Stuttgart II den zweiten Sieg in Serie. In der Tabelle liegt Mainz einen Punkt hinter dem neuen Verein von Ex-Löwe Mölders.