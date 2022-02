"Du Heuchler": Rote Mölders-Fanartikel bringen Löwen-Fans in Rage

Auch nach seinem Wechsel zu Sonnenhof Großaspach vermarktet sich Sascha Mölders mit seinem eigenen Fanshop. Die Farben seines neuen Vereins stoßen den Fans seines Ex-Klubs 1860 allerdings sauer auf.

München/Großaspach - Wie schnell sich die Zeiten doch ändern! Bis zum vergangenen Dezember war der TSV 1860 ohne Sascha Mölders undenkbar. Torjäger, Kultfigur und Publikumsliebling in Personalunion - bei Blauer durch und durch eben.

Nun, knapp anderthalb Monate nach der alles andere als lautlosen Trennung, spricht bei den Löwen kaum noch jemand von der "Wampe von Giesing", die mittlerweile als spielender Co-Trainer in der Regionalliga bei Sonnenhof Großaspach auf Torejagd geht. Erst am Mittwoch stellte der 36-Jährige seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis, als er seinen neuen Klub im Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers vom Elfmeterpunkt in Führung brachte.

"Wampe von Giesing" ist Geschichte: Mölders setzt auf Dorfklub-Image

Auch in Sachen Marketing ist Mölders mittlerweile offensichtlich voll bei Großaspach angekommen. Wie schon zu Löwen-Zeiten betreibt der gebürtige Essener weiter seinen eigenen Shop, über den er seine Fanartikel wie T-Shirts, Kappen oder Tassen vertreibt. Vom Markenclaim "Wampe von Giesing" hat sich der 36-Jährige mittlerweile verabschiedet, nun setzt er offenkundig auf das von seinem neuen Verein fleißig proklamierte Dorfklub-Image.

Auf verschiedenen Shirts und Tassen ist etwa der Spruch "Dorffußball und Bier, das lob' ich mir" zu lesen, auch Fanartikel mit dem Aufdruck "#DORFKICKER" finden sich in dem Shop. Doch nicht nur der Markenclaim ist mittlerweile ein anderer, auch die farbliche Aufmachung hat Mölders anpassen lassen. Und die kommt bei den Löwen-Fans teilweise alles andere als gut an.

Löwen-Fans wettern über Mölders: "Aus jedem Scheiß Kapital schlagen"

Die Farbe blau ist im neuen Design von Shop und Fanartikeln nämlich nicht mehr vorgesehen - sie sind mittlerweile an die Vereinsfarben von Großaspach angelehnt. Welche das sind? Schwarz und - vor allem für einen Ex-Löwen schwierig - rot. Entsprechend fallen auch die Reaktionen der 1860-Fans aus, die Mölders noch immer auf seinen Social-Media-Accounts folgen.

Unter einem Facebook-Post, in dem er seine neue Kollektion bewirbt, muss sich der einstige Publikumsliebling daher einiges an Kritik gefallen lassen. "ROT geht garned", scheibt etwa ein User. "Schau mal, wie schnell man den Löwen vergessen kann. Gleich alles nur noch in der totes Farbe (sic!) rot", meint ein anderer.

Auch sonst fallen die Reaktionen teils deutlich aus. "Man kann versuchen aus jedem Scheiß Kapital zu schlagen. Die Sonnenwampe schien wohl schon vergeben...man man man", schimpft ein User über Mölders, der von einem weiteren Follower als "Heuchler" tituliert wird.