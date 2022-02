Grünwalder Stadion zum Zusammenbauen: 1860-Fans ärgert Preis von 100 Euro

Wer sich das Grünwalder Stadion selbst zusammenbauen möchte, kann das jetzt tun: Der TSV 1860 bietet einen entsprechenden Bausatz an. Der Preis kommt nicht so gut an.

02. Februar 2022 - 13:10 Uhr | AZ