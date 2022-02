Nach Corona-Pause: Lex, Salger und Deichmann nehmen 1860-Training wieder auf

Kapitän Stefan Lex, Stephan Salger und Yannick Deichmann sind nach ihrer Corona-Zwangspause wieder zurück im Training des TSV 1860.

Stefan Lex und Stephan Salger nahmen wieder am Training des TSV 1860 teil. (Archivbild)

München – Das ging dann doch schneller als gedacht! Stefan Lex, Stephan Salger und Yannick Deichmann sind wieder zurück an der Grünwalder Straße.

Der TSV 1860 zeigte am Dienstagnachmittag in seiner Instagram-Story Löwen-Kapitän Lex in Sportkleidung auf dem Weg zur Trainingseinheit. "Die Vorbereitung auf Braunschweig beginnt", hieß es dazu. Auch Deichmann und Salger waren wieder auf dem Rasen zu sehen.

Stefan Lex nimmt wieder am Training des TSV 1860 teil. © instagram/ tsv1860

Das Löwen-Trio hatte nach dem Corona-Ausbruch vor dem Türkgücü-Spiel (22. Januar) sämtliche Einheiten sowie das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln verpasst.

TSV 1860 startet Vorbereitung auf Eintracht Braunschweig

Nach dem 1:0-Erfolg in Köln und einem freien Tag nahmen die Giesinger am Dienstag wieder das Training auf. Am Sonntagnachmittag empfängt die Mannschaft von Michael Köllner Eintracht Braunschweig (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) im Grünwalder Stadion.