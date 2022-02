Ex-Löwe Sascha Mölders denkt an Rückkehr zum TSV 1860: "Ich liebe den Verein"

Die Löwen enttäuschten beim TV-Auftritt ihres Ex-Torjägers im Grünwalder Stadion, Sascha Mölders lässt sich am Mikrofon von "Magenta Sport" zu einer Liebesbekundung hinreißen.

Rückkehr ins Grünwalder: Ex-Löwe Sascha Mölders am Montagabend in ungewohnter Rolle am Mikrofon von "Magenta Sport".

München - Ausgerechnet vor den Augen ihres geschassten Ex-Torjägers sind die Löwen in der 3. Liga vollends in die sportliche Krise gerauscht.

TSV 1860 im tiefen Tal: Vier sieglose Spiele in Folge

Der TSV 1860 verlor am Montagabend sein Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 0:2 (0:0) - es war die zweite Niederlage nacheinander und das insgesamt vierte sieglose Spiel in Serie. Von Aufstiegsambitionen kann in der aktuellen Verfassung endgültig keine Rede mehr sein.

Vor 6.100 Zuschauern hatte Jan Scherbakowski die Gäste in der 53. Minute nach einem Eckstoß mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck in Führung gebracht, Michael Eberwein erhöhte mit einem platzierten Strafstoß (62.).

Mölders moniert Strafstoß-Entscheidung gegen die Löwen

Schiedsrichter Patrick Alt entschied bei einer Rettungsaktion von Semi Belkahia im Strafraum auf Foulspiel. Dabei hatte der 1860-Verteidiger im Zweikampf den Ball gespielt.

"Das ist ja niemals Foul, das ist ja Wahnsinn", kommentierte Mölders in seiner Rolle als Experte am Mikrofon von "Magenta Sport".

Mölders über seinen Ex-Klub 1860: "Ich liebe den Verein"

Der 36-Jährige wurde bei seiner Rückkehr ins Grünwalder Stadion - am Wochenende erzielte er für seinen neuen Klub SG Sonnenhof Großaspach drei Regionalliga-Tore in Pirmasens - durchaus emotional, die Erinnerung an den Abschied und die Vertragsauflösung im Dezember vergangenen Jahres schien den Ex-Torjäger der Löwen sehr wohl zu beschäftigen.

Mehr noch: "Irgendwann will ich hier wieder zurückkehren. Ich liebe den Verein", sagte Mölders gegenüber "Magenta Sport". Ein klares Bekenntnis des ehemaligen Löwen-Leaders - in ungewohnter Rolle und in schwierigen Zeiten.

Sascha Mölders: Kein Kontakt zu Michael Köllner?

Mölders musste allerdings zugeben, dass im Moment Funkstille zwischen ihm und der sportlichen Führung seines ehemaligen Arbeitgebers herrsche. Ein lapidares "Nein" presste er auf die Frage raus, ob er noch Kontakt zu 1860-Trainer Michael Köllner habe.