TSV 1860 gegen Osnabrück: Deichmann fraglich, Morgalla wieder dabei

Vor dem Spiel gegen den VfL Osnabrück gibt Michael Köllner ein Personal-Update: Leandro Morgalla wird in den Kader des TSV 1860 zurückkehren, bei Yannick Deichmann gilt es abzuwarten.

Yannick Deichmann war am Montag nur in Zivil an der Grünwalder Straße.

München - Gegen Freiburg II wurde Yannick Deichmann mit dick bandagiertem Knie ausgewechselt. Am Donnerstag soll der 27-Jährige nach seiner Knieprellung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "Wir haben ihm noch einen Tag Pause gegönnt", sagte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Ob es für einen Einsatz am Samstag gegen den VfL Osnabrück (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) reicht, ist allerdings noch fraglich: "Momentan können wir nicht seriös sagen, ob es bis Samstag klappt."

Er habe schonmal eine ähnliche Verletzung gehabt und weiß daher damit umzugehen, so der Löwen-Coach. "Keiner nimmt sich in dieser Phase freiwillig raus, da muss er fast schon gezwungen werden." Köllner rechnet daher, dass Deichmann bis Samstag rechtzeitig wieder fit werden wird. "Aber es muss funktionieren, sonst macht es keinen Sinn."

Leandro Morgalla gegen Osnabrück wieder dabei

Sechzigs Youngster Leandro Morgalla, der das Auswärtsspiel in Freiburg aufgrund muskulärer Probleme verpasste, trainierte bereits am Mittwoch wieder mit dem Team. "Das hat gut ausgeschaut, er hat noch kleine Restbeschwerden", so Köllner. Er werde aber am Samstag gegen Osnabrück wieder zur Verfügung stehen.