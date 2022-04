TSV 1860: Yannick Deichmann mit dick bandagiertem Knie gegen Freiburg II ausgewechselt

In der Schlussphase gegen den SC Freiburg II musste 1860-Rechtsverteidiger Yannick Deichmann mit einer Verletzung am Knie ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus, eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss geben.

München/Freiburg - In der 32. Minute jubelte Yannick Deichmann noch über seinen ersten Saisontreffer. Nach dem 2:1-Auswärtssieg des TSV 1860 beim SC Freiburg II humpelte der Rechtsverteidiger dann aber mit dick bandagiertem Knie und gesenktem Kopf über den Rasen.

Nach einem Foulspiel von Kiliann Sildillia musste der 27-Jährige in der 88. Minute verletzungsbedingt das Feld verlassen.

Köllner hofft auf Deichmann-Einsatz gegen Osnabrück

"Es gibt noch keine Diagnose. Ich hoffe, dass es nur eine Prellung ist. Er hat ein Schlag drauf bekommen", sagte Löwen-Trainer Michael Köllner auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Der Yannick ist ein Kämpfer und Beißer. Ich bin guter Dinge, dass es sich am Ende als nicht zu schlimm herausstellt."

Aufschluss über die Verletzung soll eine MRT-Untersuchung am Montag geben. Ziel sei es, dass Deichmann am Samstag im Verfolger-Duell gegen den VfL Osnabrück (14 Uhr, Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) wieder auflaufen könne, so Köllner.