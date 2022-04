3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: SC Freiburg II gegen TSV 1860 München – Endergebnis 1:2

Tallig prüft aus spitzem Winkel an der Strafraumkante Atubolu, doch das ist zu harmlos. 1860 tut sich weiter schwer mit zwei Mann in Überzahl. Klar stehen die Hausherren nun tief, in den Zweikämpfen gehen sie aber zumeist als Gewinner hervor. Den Löwen fehlen die Ideen!