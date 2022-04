1860-Coach Köllner über Neudecker: "Wer unverzichtbar ist, wird hier immer eine Zukunft haben"

Die Zukunft von Richard Neudecker beim TSV 1860 ist weiterhin ungeklärt. Nun hat sich Michael Köllner zur Vertragssituation des Mittelfeld-Regisseurs geäußert.

München - Gegen den SC Freiburg II zählte Richard Neudecker zu den besten Löwen auf dem Platz, der "Giesinger Messi" hatte einen entscheidenden Anteil am wichtigen Dreier des TSV 1860. Für die Führung war er per direkt verwandeltem Freistoß höchstpersönlich verantwortlich, den zweiten Löwen-Treffer beim 2:1-Auswärtssieg bereitete der 25-Jährige dann vor.

Doch wie lange kann 1860 noch auf die Dienste des Mittelfeld-Regisseurs bauen? Neudeckers Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. "Ich fühle mich sehr wohl in München", antwortete er nach der Partie in Freiburg auf eine Frage bezüglich seiner Vertragssituation.

Köllner zu Neudeckers Vertragssituation: "Am Ende beeinflusst es nicht der Verein"

Nun hat sich auch Michael Köllner zur Thematik geäußert: "Wenn ich mich wohl fühle in München, dann ist die Geschichte relativ einfach. Spiel jede Woche so gut wie du kannst, dann kommen die Dinge von alleine", sagte der Löwen-Coach auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Das weiß jeder Spieler von mir, am Ende beeinflusst es nicht der Verein."

Zwar müsse man sich an gewisse Rahmenbedingungen halten, allerdings seien diese manchmal "in einem gewissen Punkt auch dehnbar". In der Vergangenheit "haben wir mit beiden Gesellschaftern immer einen super Austausch gehabt. Egal ob es Herr Ismaik oder Herr Reisinger war, sie haben immer ein offenes Ohr für uns gezeigt", erklärte Köllner.

Entscheidend für den Oberpfälzer ist aber vor allem eine Sache: "Spiel so gut du kannst und mach dich unverzichtbar in diesem Verein. Und wenn du unverzichtbar bist, wirst du hier immer eine Zukunft haben."

1860 braucht Neudecker in Topform gegen Osnabrück

Neudecker sei seit einigen Spielen wieder in guter Verfassung und hat "in Freiburg sicherlich mit seiner ersten Halbzeit das Spiel maßgeblich beeinflusst". Eine ähnliche Leistung verlangt Köllner nun auch am Samstag im Verfolger-Duell gegen den VfL Osnabrück (14 Uhr, Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker).

"Das wird genauso gegen Osnabrück vonnöten sein, dass er ein richtig starkes Spiel hinbekommt", sagte Köllner und stellte nochmals klar: "Wir haben uns deklariert gegenüber Richy, jetzt geht es darum, dass er uns mit der Leistung signalisiert, wie er sich die Themen in der Zukunft vorstellt." Der Rest komme dann von alleine.

Denn eines ist auf jeden Fall klar: "Auf einen Neudecker in Topform kann 1860 auf keinen Fall verzichten", erklärte der Löwen-Coach zum Abschluss.