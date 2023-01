TSV 1860: Fans kritisieren Investor Ismaik – "Hasan, du bist das größte Problem"

Nach seiner Stippvisite in München wird Investor Hasan Ismaik von den Ultras des TSV 1860 scharf kritisiert. Grund ist unter anderem, dass zur Krisensitzung mit Michael Köllner und Co. kein Verantwortlicher des e.V. geladen wurde.

München - Am vorvergangenen Wochenende hat Hasan Ismaik zum ersten Mal seit über drei Jahren wieder in München vorbeigeschaut.

Am Tag nach der völlig ernüchternden Niederlage beim SV Waldhof Mannheim (1:3) lud der Investor Trainer Michael Köllner, die Geschäftsführer Günther Gorenzel (Sport) und Marc Nicolai Pfeifer (Finanzen) sowie seinen Statthalter Anthony Power und den Aufsichtsratsvorsitzenden Saki Stimoniaris ins Hotel Mandarin Oriental, um über die aktuelle sportliche Situation zu diskutieren.

1860-Investor Ismaik lädt zum Krisentreffen – kein e.V.-Vertreter dabei

Ein Vertreter des eingetragenen Vereins (e.V.) war nicht eingeladen. Ganz zum Unmut der Ultras, die den Investor beim Heimspiel gegen den FSV Zwickau (3:1) am Samstag darüber hinaus für den Ablauf des Krisentreffens kritisierten. Schließlich sprach Ismaik der sportlichen Führung nach dem Treffen via Facebook sein Vertrauen aus, was bei manchen Beobachtern als Jobgarantie aufgefasst wurde.

Eine solche dürfte er ohne Zustimmung des e.V. allerdings nicht aussprechen. Die KGaA sah sich daraufhin genötigt, den Sachverhalt im Rahmen einer über die offiziellen Kanäle verbreiteten Stellungnahme klarzustellen.

TSV 1860: Erneute Kritik an Ismaik und Power

Die Ultras zeigten in der Westkurve am Samstag schließlich mehrere Spruchbänder, auf denen Ismaik direkt adressiert wurde. "Medial nach Aufmerksamkeit flehen, bei wichtigen Treffen den e.V. übergehen – langsam kann es kein Blogger mehr verdrehen: Hasan, du bist das größte Problem!", war auf den Bannern zu lesen.

Wie schon länger üblich wurden im Block auch wieder Fahnen mit dem durchgestrichenen Konterfei des Investors geschwenkt. Neuerdings findet sich dort auch ein Doppelhalter, in dem der Abgang von Ismaik-Statthalter Power gefordert wird.

Ein neuer Doppelhalter, auf dem der Rauswurf von Anthony Power gefordert wird. © IMAGO / Ulrich Wagner

Das Verhältnis zwischen Ultras und Investorenseite – es ist angespannt wie eh und je.