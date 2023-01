3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen FSV Zwickau live

Der TSV 1860 hofft auf Wiedergutmachung! Nach dem verpatzten Rückrunden-Auftakt gegen Waldhof Mannheim (1:3) sind die Löwen am Samstag gegen den FSV Zwickau gefordert. Nach dem Ultimatium von Günther Gorenzel an Michael Köllner und das Team muss gegen das Kellerkind muss unbedingt ein Sieg her. Aktuell belegen die Sechzger mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsrang Platz sechs in der 3. Liga.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!