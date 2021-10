TSV 1860: Fabian Greilinger fällt für Pokal-Hit gegen Schalke 04 aus

Fabian Greilinger steht dem TSV 1860 in der 2. Runde im DFB-Pokal nicht zur Verfügung. Der 21-Jährige hat einen Pferdekuss abbekommen.

München – Beim 1:1 in Saarbrücken stand Fabian Greilinger noch in der Startformation des TSV 1860, am Dienstagabend wird der 21-Jährige den Löwen in der 2. Runde gegen Schalke 04 (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) allerdings nicht zur Verfügung stehen.

"Fabian Greilinger hat einen Pferdekuss bekommen, sonst sind alle fit", bestätigte Michael Köllner am Montag auf der Pressekonferenz.

Feiert Willsch gegen Schalke 04 sein Comeback?

Greilinger, der sich am Ende der vergangenen Saison das Syndesmoseband riss, feierte im September sein Comeback und absolvierte seitdem vier Drittliga-Spiele.

Einen Einsatz von Marius Willsch gegen Schalke ließ der Löwen-Coach offen. "Bei Marius Willsch habe ich keine Ahnung, ob es für ein paar Spielminuten reichen wird", so der 51-Jährige. Sechzigs Rechtsverteidiger stand in Saarbrücken erstmals nach seiner Schambeinentzündung in dieser Spielzeit wieder im Kader, wartet aber weiter auf sein Comeback.

Auch die emotionale Komponente spielt dabei laut Köllner eine Rolle: Denn es ist fraglich, ob Willsch es schafft "dieses Wechselbad der Gefühle zu durchschreiten, nachdem er Schalke-Fan ist", schmunzelte der Löwen-Trainer abschließend.