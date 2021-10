Zum Pokalkracher gegen Schalke: Löwen-Ultras kehren zurück

Die Ultras des TSV 1860 wollen am Dienstag zum Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 wieder in die Westkurve kommen.

Die Löwen-Ultras kommen zurück in die Westkurve.

München - Das wird der Stimmung im Grünwalder Stadion guttun: Die Löwen-Ultras werden am Dienstag ins Löwen-Wohnzimmer zurück kommen. Man kehre "später als erhofft" in die Westkurve zurück, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

"Packt eure Schals ein und lasst uns Giesing zum Beben bringen", fordern die Ultras die Sechzig-Fans auf. Wie gewohnt treffen sich die Ultras am Candidplatz vor dem Spiel, um dann geschlossen eine Stunde vor Anpfiff zum Stadion zu gehen.

Für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner ist die Rückkehr der Ultras in die Westkurve zum Pokalspiel gegen Schalke eine Rückkehr zur rechten Zeit: Denn die Löwen haben das Siegen verlernt. Das 1:1 gegen Saarbrücken war bereits das achte Remis in dieser Saison - zu wenig für das Ziel Aufstieg.

Und das zuletzt kriselnde Schalke hat sich mittlerweile in der Zweiten Liga gefangen, steht dort mittlerweile auf Rang zwei. Der TSV 1860 München wird am Dienstag also einen harten Pokalfight liefern müssen, um die nächste Runde zu erreichen. Mit den Fans im Rücken aber keine unlösbare Aufgabe.