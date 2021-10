1860-Trainer Köllner nach Saarbrücken-Remis angefressen: "Elfer-Geschenk vom Schiri!"

Der TSV 1860 gibt in Saarbrücken eine Führung aus der Hand und spielt erneut nur 1:1. Der Ausgleichstreffer fiel per Elfmeter. Dem ging allerdings eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters voraus. Löwen-Coach Michael Köllner zeigt sich nach dem Spiel komplett bedient.

Saarbrücken - Die Löwen können in der Liga einfach nicht mehr gewinnen! Das 1:1 beim 1. FC Saarbrücken am Samstag war bereits das siebte sieglose Spiel in Serie, der letzte Dreier ist mittlerweile schon zwei Monate her.

Dabei zeigten die Münchner im Ludwigspark eigentlich eine gute Leistung und hatten die Partie nach einer druckvollen Anfangsphase des FCS eigentlich unter Kontrolle. Merveille Biankadi brachte Sechzig in der 58. Minute nach Bauch-Vorlage von Sascha Mölders verdient in Führung, auch danach hatten die Löwen gute Chancen.

Vor Salger-Foul: Grimaldi rempelt Greilinger um

Dass es dennoch nicht für einen Sieg gereicht hat, machte Trainer Michael Köllner auch an Schiedsrichter Patrick Kessel fest. Grund dafür war dessen strittige Elfmeter-Entscheidung, die dem Ausgleichstreffer der Saarländer vorausging. In der Szene hatte Stephan Salger Gegenspieler Robin Scheu im Strafraum zu Boden gerungen, woraufhin der Unparteiische auf den Punkt zeigte und den Löwen-Verteidiger verwarnte.

In der Entstehung der Szene gab es abseits des Balles allerdings einen Schubser von Adriano Grimaldi gegen Fabian Greilinger, die der Schiedsrichter offensichtlich übersehen hatte. Dies brachte Köllner wiederum auf die Palme.

Köllner sauer über Grimaldi-Schubser: "Ein klares Foul!"

"Ich habe mir die Szene schon angeschaut, das war kein Elfmeter. Saarbrücken ist dann durch das Geschenk vom Schiri zum 1:1 gekommen", wetterte der Trainer im Interview bei "Magenta Sport" und legte nach: "Grimaldi foult Greilinger ganz klar! Greilinger verliert den Ball und wird danach klar von hinten gerempelt. Das ist ein klares Foul!"

Auch die Rangelei zwischen Salger und Scheu, die der Schiedsrichter als elfmeterwürdig einstufte, war für den Löwen-Coach halb so wild: "Wenn man das pfeift, dann hätte es heute noch deutlich mehr Elfmeter geben können - auch für Saarbrücken."

Unabhängig von der strittigen Elfmeter-Szene zeigte sich Köllner zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Es war ein gutes Spiel von meiner Mannschaft. Wir haben heute in Saarbrücken ein starkes Auswärtsspiel gemacht", so Köllner. Zwar habe Saarbrücken "in den ersten zehn, 15 Minuten immensen Druck gemacht, danach hatten wir aber die absolute Spielkontrolle. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel super kontrolliert, das Tor gemacht und noch Riesen-Chancen zum 2:0 gehabt."