TSV 1860: Ex-Löwe Nico Karger plaudert – "Die SV Elversberg ist nichts Besonderes"

Es ist das Spitzenspiel am Wochenende. Der TSV 1860 muss ins Saarland zur SV Elversberg. Was erwartet die Löwen dort? In einem Podcast packt Ex-Löwe Nico Karger aus und gibt erste Einsichten über den "Dorfverein" sowie einen seltsamen Trainingsplatz mitten im Wald.

08. September 2022 - 13:00 Uhr | Christoph Streicher

München – Hätte man vor der Saison auf diese Tabellenkonstellation vor dem achten Spieltag der dritten Liga gewettet – die Dauerkarte für die nächste Löwen-Saison wäre finanziert gewesen. Am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) trifft 1860 auf die Überraschungsmannschaft vom SV Elversberg.

Elvers-wer? Was erwartet die Löwen auf ihrer Tour ins Saarland und wer spielt da eigentlich so famos auf? Ein Ex-Löwe plaudert aus dem Nähkästchen.

TSV 1860 gegen SV Elversberg: Erster gegen den Zweiten

Die Vorzeichen sind klar: Der Tabellenerste muss zum Tabellenzweiten und normalerweise würden jetzt alle sportjournalistischen Floskeln ausgepackt. "Ein Spitzenspiel". "Knaller im Saarland". "Die Löwen vor der Reifeprüfung".

Aber was ist schon normal in dieser frühen Phase der dritten Liga? Es sind nicht die ausgemachten Favoriten, die oben in der Tabelle stehen, sondern ein ganz unscheinbarer "Dorfverein" aus dem Saarland. 15 Kilometer nördlich von Saarbrücken liegt die Gemeinde Spiesen-Elversberg, die rund 11.000 Einwohner zählt.

Fast alle Einwohner passen in das Stadion vom SV Elversberg

Fast alle davon passen in die Arena, welche ein wenig wie ein UFO in der Landschaft wirkt, aber ein echtes Schmuckkästchen ist. 10.000 Plätze hat das Stadion an der Kaiserlinde. Dazu eine ganze Menge VIP-Logen, Rasenheizung, modernstes Flutlicht – also vieles, wovon mancher Sechzig-Fan für das Grünwalder Stadion träumt.

Die Spielstätte der Elversberger ruft aus jeder Ecke ganz deutlich "Zweite Liga". Seine Feuerprobe bestand der Verein erst vor ein paar Wochen: Das Team schmiss in der ersten Runde des DFB-Pokals Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb. Aufgepasst Löwen, hier lauert die Gefahr vom Dorf!

Vorsicht Löwen – die SV Elversberg weiß, wie man jubelt. Am Wochenende gibt es das Spitzenspiel der dritten Liga © dpa

"Man kann Elversberg nicht mit 1860 vergleichen"

Wie es auf dem Dorf so mit den Trainingsbedingungen aussieht, verrät ein ehemaliger Löwe im Podcast " ". Nico Karger wechselte 2020 von den Löwen zur SV Elversberg, mittlerweile kickt er für den FC Deisenhofen. Er plauderte in der jüngsten Folge des Podcasts aus dem Nähkästchen: "Die SV Elversberg ist nichts Besonderes. Es ist ein relativ kleines Dorf. Da fährst du zum Stadion, ziehst dich um und fährst dann separat mit dem Privatauto oder dem Bus zum Trainingsplatz. In Heinitz ist das einfach ein Sportplatz im Wald. Da stand ein Container mit den Schuhen drin. Nach dem Training bist du voll verschwitzt wieder zum Stadion hochgefahren und hast geduscht. Man kann es mit 1860 gar nicht vergleichen."

Warnung vor der Elversberger Defensive

Ein paar Tipps für Michael Köllner hat Karger im Podcast von Alexander Augustin, Anja Guder und Florian Weiß auch parat. "Die Mannschaft spielt schon ein paar Jahre zusammen. Das sind schon sehr gute Fußballer." Er lobt Kapitän Kevin Conrad und warnt ausdrücklich vor Robin Fellhauer, er sei "ein brutaler Rechtsverteidiger". Gerade für die linke offensive Seite der Löwen könnte es unangenehm werden.

Gute Erinnerungen an seine Zeit in Elversberg hat Karger allerdings nicht. "Die Vereinsführung mochte mich nicht und das hat man mir auch zu spüren geben." Vielleicht gibt es für den Kicker am Samstag Grund zum Jubeln.

Das komplette Interview mit Nico Karger im "Giesinger Bergfest" hören Sie hier: