Also, was erwartet die Löwen hier gleich? Ein kleiner Blick zurück auf die zweite Hälfte vom SV Elversberg gegen Dynamo Dresden. Irgendwas schien da im Pausentee gewesen zu sein. Die Mannen gingen leidenschaftlich in jeden Zweikampf und warfen sich in jeden Schuss der Dresdener. Die mannschaftliche Geschlossenheit war am Ende der Faktor. Es könnte also ungemütlich werden auf dem Platz gleich.