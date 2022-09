TSV 1860: Fesche Löwen! Sechzger in Lederhosen bei Angermaier

Nun sind auch die Neuzugänge stilecht eingekleidet: Am Mittwoch sind die Neu-Löwen bei Partner Angermaier mit Lederhosen, Haferlschuh und Co. ausgestattet worden. In knapp zwei Wochen steht für den TSV 1860 der traditionelle Wiesn-Besuch an.

07. September 2022 - 17:09 Uhr | AZ