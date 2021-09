TSV 1860: Der Mölders-Rumms – sitzt der Löwen-Kapitän gegen Verl draußen?

Sascha Mölders hinkt seiner Topform aus der Vorsaison hinterher, bisher hat der Stürmer lediglich zwei Tore erzielt. Im Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel in Verl steht Sechzigs Kapitän nur in der B-Elf. Sitzt der Alphalöwe am Wochenende erstmals auf der Bank?

24. September 2021 - 12:38 Uhr, aktualisiert am 24. September 2021 - 18:28 Uhr | ms me

Kapitän des TSV 1860: Sascha Mölders. © sampics/Augenklick