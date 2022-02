TSV 1860: "Bin da sehr guter Dinge": Vertragsverlängerung von Marco Hiller steht kurz bevor

Der Vertrag von Marco Hiller läuft zum Saisonende aus. Der Torhüter des TSV 1860 äußerte sich jetzt optimistisch bezüglich einer zeitnahen Verlängerung.

München – Nach dem Abgang von Sascha Mölders soll Marco Hiller die neue Identifikationsfigur des TSV 1860 werden.

"Marco ist natürlich prädestiniert dafür. Ein Spieler, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, bei einem Verein, der sich über viele Jahre über die Nachwuchsarbeit definiert hat", sagte Michael Köllner zuletzt.

Marco Hiller: "Wir sind aktuell auch in Gesprächen"

So weit, so gut. Doch der Vertrag des 25-jährigen Torhüters läuft zum Saisonende aus, seit Monaten warten die Löwen-Fans auf die Bekanntgabe der Verlängerung.

"Ich habe es immer gesagt, ich würde gerne bei 1860 bleiben", sagte der gebürtige Gröbenzeller jetzt im Interview bei "Magenta Sport". "Wir sind aktuell auch in Gesprächen. Ich bin da sehr guter Dinge".

Marco Hiller möchte mit 1860 in der 2. Liga spielen

Nach AZ-Informationen soll bereits ein unterschriftsreifen Vertrag vorliegen, den Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel und Hiller unterzeichnen würden. Noch hakt es allerdings wohl am Geld, der Etat für die kommende Saison muss stark gekürzt werden.

Hiller möchte jedenfalls langfristig bei den Löwen bleiben – auch ligaunabhängig? "Ja definitiv. Ich würde mit 1860 gerne 2. Liga spielen, aber wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, dann hoffe ich im nächsten Jahr", so der Torhüter am Dienstagabend. Nach den letzten Ergebnissen der Sechzger und angesichts Platz zehn in der 3. Liga muss Hillers großer Traum von der Rückkehr in die 2. Bundesliga wohl aber weiterhin ein Jahr warten . . .