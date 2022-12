TSV 1860: Aufstieg oder Abschied für Michael Köllner

Nach einem sehr komplizierten Jahr stehen 1860 und Trainer Michael Köllner am Scheideweg. Nach dem knapp verpassten Gang in die Zweite Liga soll es in diesem Frühjahr klappen. Reibereien lenken ab.

München - Insgesamt 19 Saisonspiele, 28 Punkte, Tabellenplatz neun. So gingen die Löwen vor einem Jahr in der Dritten Liga in den Winterschlaf. Im Winter 2022 sieht es anders, besser aus: erst 17 Spiele wegen der WM in Katar, dafür schon 30 Zähler und Rang sechs. Und doch hatten die Giesinger ein kompliziertes Jahr.

Das Sechzger-Motto: "Weiter, immer weiter!"

Nach der Suspendierung des in Ungnade gefallenen Alpha-Löwen Sascha Mölders machte sich der TSV 1860 mit flacheren Hierarchien und mit einem torgefährlichen Konterfußball - angeführt vom dynamisch-wirbelnden Duo um Neu-Kapitän Stefan Lex (7 Saisontore, 17 Assists) und Torjäger Marcel Bär (21 Tore) - auf den Weg zu einer furiosen Aufholjagd. Bekanntlich langte es am Ende trotz der zwischenzeitlichen Rückeroberung von Relegationsrang drei nur zum undankbaren vierten Platz. Sei's drum: Das Sechzger-Motto lautete: "Weiter, immer weiter!"

Michael Köllner: personelle Umstrukturierung

Rekordverdächtig früh bauten Cheftrainer Michael Köllner und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel nach einem größeren Umbruch ein neues, funktionierendes Team zusammen: Während Spielmacher Richard Neudecker, Top-Talent Dennis Dressel und acht weitere Spieler den TSV 1860 verließen, standen schon zu Beginn der Vorbereitung satte neun Neu-Löwen auf der Matte der Münchner. Der verdiente Lohn des neuformierten Teams um den überzeugenden und sympathischen Abwehrchef Jesper Verlaat sowie dessen kongenialem Junglöwen-Partner Leandro Morgalla: ein weiterer Rekord.

Historisch: Fünf Siege in Serie

Mit fünf Siegen in Serie gewann Sechzig so oft wie noch nie in der Vereinshistorie. Auch die derbe 1:4-Pleite gegen Aufsteiger und Überraschungsteam SV Elversberg schüttelten die Giesinger ab, sie schwammen auf einer Erfolgswelle. Doch parallel zur enormen Erwartungshaltung, den angestrebten und erstmals auch offiziell ausgerufenen Aufstieg einzutüten, machten sich spielerische Mängel und leise Zweifel breit.

Dazu kam, dass Torschützenkönig Bär monatelang verletzt ausfiel und der schon als Double von Erling Haaland gefeierte Neuzugang Fynn Lakenmacher seine starke Bilanz von sechs Saisontoren nur auf die Heimspiele verteilte.

Schlecht aufgestellt: Immer noch kein Aufstieg

Köllners Startelf, die sich zuvor mangels der nötigen Breite im Kader von selbst aufstellte, war diesmal unauffindbar: Spielmacher Martin Kobylanski funktionierte nicht so, wie er sollte, zudem tauschte der 52-Jährige oft seine Außenbahnspieler oder stellte Flügelflitzer wie Albion Vrenezi oder Joseph Boyamba auf die Acht, wo sie verloren wirkten. Prompt mündeten die Probleme der Sechzger in einem bitteren Abschwung: Drei Pleiten in Serie bedeuteten den Absturz aus den Aufstiegsrängen.

Kurioserweise musste Sport-Boss Gorenzel sogar einen Bericht der "Bild" dementieren, wonach Köllner im Jahresfinale gegen RW Essen ein Endspiel gehabt hätte. Der Löwen-Coach verpasste drei Jahre nach Amtsantritt zwar den versöhnlichen Heimsieg aufgrund eines Gegentores in letzter Minute, doch er sitzt nach wie vor auf dem Trainerstuhl.

Medien-Debakel: Sensible Infos sorgen für Streit

Sechzig wäre nicht Sechzig, wenn nicht doch mal wieder die Spitze des Eisbergs vereinspolitischer Reibereien an die Oberfläche treten sollte. "Wir haben über Monate ein gutes Außenbild abgegeben, aber das jetzt ist erfolgslimitierend", klagte Köllner über die Weitergabe von Informationen an die Öffentlichkeit und durch die Blume auch über kritische Interviews von Präsident Robert Reisinger zur Unzeit.

Konter von Köllner: "Am Ende habe ich persönlich ein Ziel - und jeder von diesen Leuten kann sich drauf verlassen - dieses Ziel werde ich mit aller Gewalt verfolgen!" Seine Zukunft scheint vorgezeichnet: Aufstieg oder Abschied.