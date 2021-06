Trotz Nicht-Aufstieg des TSV 1860: Stadt will Grünwalder Stadion weiter modernisieren

Auch wenn es für den TSV 1860 in diesem Jahr nicht mit dem Aufstieg geklappt hat, hält die Stadt an ihren Modernisierungsplänen für das Grünwalder Stadion fest. Bis Ende des Jahres sollen unter anderem die Flutlichter auf LED-Technik umgestellt werden.

München - Die Stadt München will das Grünwalder Stadion modernisieren – obwohl auch in der kommenden Saison keine Zweitliga-Spiele in Giesing stattfinden werden. Wie das Referat für Bildung und Sport gegenüber der AZ bestätigt, hält man trotz des verpassten Aufstiegs des TSV 1860 an den vorgesehenen Plänen fest.

So sollen etwa die Flutlichter schnellstmöglich, spätestens bis Ende des Jahres, auf eine modernere, ökologischere und anwohnerfreundlichere LED-Technik umgestellt werden.

Stadt lässt neuen Rasen im Grünwalder Stadion verlegen

Das ist aber nicht die einzige Veränderung, die es künftig im Grünwalder Stadion geben wird: Die Stadt möchte auch die Rasenqualität erhöhen. In der abgelaufenen Saison wurde der Platz von den Löwen, Türkgücü München und dem FC Bayern II bespielt – vor allem während des langen Winters war dem Grün die Belastung deutlich anzusehen.

Die Stadt hat deshalb nun 800 Quadratmeter neuen Rasenboden bestellt. Daneben wurde eine Detailplanung erstellt, die die Qualität des Rasens nachhaltig und auch bei engem Spielbetrieb gewährleisten soll.

Außerdem werden im Grünwalder Stadion neue Stellplätze für Medienübertragungstechnik geschaffen. Diese wären wie die neue LED-Technik auch eine Voraussetzung für die Erteilung der Lizenz für die 2. Bundesliga.

Das Sechzgerstadion wird also zweitligatauglich gemacht – nun müssen nur noch die Löwen nachziehen!