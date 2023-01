Trotz Krise - Löwen können Hinrunde versöhnlich abschließen

Es ist nicht alles grau bei den Löwen. Bei einem Sieg gegen Zwickau stehen 33 Punkte auf der Haben-Seite. Eine erfolgreiche Hinserie ist damit also noch möglich - besser waren die Löwen noch nie.

München – Was wurde gefeiert auf Giesings Höhen. Nach dem Startrekord der Löwen mit fünf Siegen in den ersten fünf Spielen suchten die Fans schon die Auswärtsfahrten für die nächste Zweitliga-Saison heraus. Doch es sollte anders kommen, die Löwen stecken in einer Formkrise. Aus den letzten fünf Spielen gab es nur einen Punkt. Trotzdem könnten die Sechzger bei einem Erfolg am Wochenende eine erfolgreiche Hinrunde vermelden.

Ein 1860-Sieg gegen den FSV Zwickau ist Pflicht

Wenn am Samstag um 14 Uhr (live bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker) der FSV Zwickau gastiert, geht es um die Zukunft von Coach Michael Köllner. Sein Sportchef Günther Gorenzel sagte mit klaren Worten: "Jedem ist bewusst, dass genug gesprochen wurde, jetzt zählen nur noch die Leistung und die Ergebnisse auf dem Spielfeld." Bei einer Niederlage wird es eng für den Mann an der Seitenlinie, die Geduld ist nicht nur in der Fanszene aufgebraucht.

1860-Trainer Michael Köllner ist nach dem uninspirierten Auftritt seiner Elf in Mannheim mehr denn je gefordert. © imago images/MIS

Mit 33 Punkte stellt man den Hinrunden-Rekord bei 1860 ein

Licht am Horizont könnte eine kleine Statistik bringen. Gewinnen die Löwen gegen Zwickau, gibt es seit langer Zeit mal wieder einen Dreier und es wäre eine der besten Löwen-Hinserien in der dritten Liga. 33 Punkte hätte das Team dann auf der Haben-Seite – mehr gab es noch nie. Ein Stimmungsaufheller im gerade grauen Löwen-Kosmos. Schon in der Hinserie der Saison 2019/20 hatte man in der dritten Liga 33 Punkte geholt. Am Ende reichte es aber nicht für einen Aufstiegsplatz.

Schwache Löwen-Hinrunde im vergangenen Jahr

Nach dem 19. Spieltag der letzten Saison hatten die Löwen nur 25 Punkte. Es begann daraufhin eine ansehnliche Aufholjagd. Auch dank Torjäger Marcel Bär gab es in der Rückrunde der letzten Saison 36 Punkte obendrauf. Fast hätte es zu einem Aufstiegsplatz gereicht.

Ein Sieg am Wochenende ist also nicht nur für Coach Köllner wichtig, auch für die Giesinger Aufstiegsträume wäre die Statistik motivierend.