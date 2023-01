TSV 1860: Bericht – Kevin Goden lehnt Angebot des Berliner AK erneut ab

Der aussortierte Kevin Goden soll erneut eine Offerte des Berliner AK ausgeschlagen haben.

Von Michael Köllner in die 2. Mannschaft degradiert: Kevin Goden.

München - In der Profimannschaft des TSV 1860 spielt Kevin Goden seit dieser Saison keine Rolle mehr. Der 23-Jährige wurde von Michael Köllner in die 2. Mannschaft degradiert.

Bereits im Sommer zeigte wohl der Berliner AK an dem Außenspieler Interesse, jetzt sollen die Hauptstädtler erneut angeklopft haben. Doch wie " " berichtet, hat Goden dem Regionalligisten offenbar erneut abgesagt.

Goden hofft wohl auf ein Angebot aus der 3. Liga

Demnach sehe sich der gebürtige Bonner weiter in der 3. Liga. Unter Köllner lief Goden, der im Sommer 2021 nach Giesing wechselte, 25 Mal auf und erzielte dabei drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

In 20 Spielen in der fünftklassigen Bayernliga läuft es für den Rechtsaußen in dieser Spielzeit deutlich besser, zehn Tore und vier Assists stehen bisher zu Buche.