Transfer-Offensive beim TSV 1860: Präsident Reisinger spricht von "normaler Fluktuation"

Sieben neue Spieler hat der TSV 1860 mittlerweile verpflichtet, möglicherweise kommen noch weitere dazu. Für Präsident Robert Reisinger sind die vielen frühen Transfers keine große Besonderheit. Auch zur Zukunft von Trainer Michael Köllner hat sich der Oberlöwe geäußert – zumindest indirekt.

München - Vor rund zwei Wochen, am 16. Mai, machten die Löwen mit Tim Rieder ihren ersten Sommer-Neuzugang offiziell. Was folgte, war eine Transfer-Offensive des TSV 1860 – denn nach der ersten Vollzugsmeldung ging es Schlag auf Schlag: Innerhalb von nur 15 Tagen kamen gleich sieben neue Spieler mit an Bord!

Trainer Michael Köllner forderte – und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel lieferte (bisher). Denn weitere Transfers könnten im Lauf der nächsten Tage und Wochen noch folgen, auch wenn der Kader schon jetzt für die kommende Saison gut gerüstet scheint.

Reisinger äußert sich indirekt zur Köllner-Zukunft

Für Präsident Robert Reisinger ist der doch recht schnell vollzogene Kaderumbau aber nichts allzu Besonderes, vielmehr spricht er im " " von einer "normalen Fluktuation". Den sieben Zugängen stehen bislang offiziell fünf Abgänge gegenüber – mindestens zwei weitere (Biankadi, Neudecker) sind äußerst wahrscheinlich. "Wenn du feststellst, dass du deine Ziele mit den vorhandenen Spielern nicht erreichst, ist es doch normal, dass du nach neuen Spielern Ausschau hältst", erklärte Oberlöwe Reisinger.

Auch in der vergangenen Saison haben die Löwen abermals knapp den Aufstieg bzw. die Relegation verpasst, am Ende landete die Köllner-Truppe auf dem undankbaren vierten Platz. Immerhin: Damit war die Qualifikation für den DFB-Pokal gesichert, wo mit Borussia Dortmund ein echtes Hammer-Los auf die Sechzger wartet.

Köllner betonte zuletzt immer wieder, dass man eine schlagkräftige Truppe bräuchte, um in der kommenden Saison um den Aufstieg mitspielen zu können. Bei Aussagen zu seiner Zukunft hielt sich der Oberpfälzer zuletzt immer wieder bedeckt, zumindest für Reisinger scheint die Sache nun aber klar zu sein: "Ich denke, Herr Köllner wollte eine Perspektive haben – die hat er jetzt bekommen." Vieles deutet also darauf hin, dass Köllner bei den Löwen in seine nunmehr vierte Saison geht.

Reisinger: "Für maßlose Traumgehälter waren wir mal bekannt"

Neben Neuverpflichtungen konnte 1860 zuletzt auch die ein oder andere Vertragsverlängerung bekannt geben – unter anderem mit Innenverteidiger Niklas Lang, der nach Abschiedsgerüchten nun doch in Giesing bleibt. Auch das gibt der Etat für die neue Saison her, der (bislang) nicht überstrapaziert wurde. "Für maßlose Traumgehälter waren wir mal bekannt", sagt Reisinger dazu. "Jetzt sind wir's nimmer."