Fix! TSV 1860 verpflichtet Verlaat als neuen Abwehrboss

Es hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet, jetzt hat der Niederländer bei den Löwen unterzeichnet: Jesper Verlaat verstärkt die Löwen-Abwehr in der neuen Saison.

München – Der TSV 1860 München hat Jesper Verlaat verpflichtet. Am Dienstag verkündeten die Sechzger in einer Meldung den Wechsel des 25-jährigen Innenverteidigers.

Zu den genauen Vertragsmodalitäten machten die Löwen keine Angaben. Sicher ist: Der Vertrag des blonden Abwehrhünen lief bei Waldhof Mannheim im Juni aus.

Verlaat ist der siebte Löwen-Neuzugang

"Wir haben es gemeinschaftlich mit unserem Trainer Michael Köllner geschafft, Jesper von unserem ambitionierten Konzept zu überzeugen und nach intensiven und umfangreichen Verhandlungen auch im wirtschaftlichen Bereich Einigung erzielen können", kommentierte Löwen-Geschäftsführer Günther Gorenzel den Wechsel.

Nach dem langen Tauziehen ist es nun also amtlich. Verlaat ist der siebte Neuzugang beim TSV 1860 für die kommende Saison. "Es ist mir eine Ehre, jetzt endlich ein Löwe zu sein", sagte Verlaat direkt nach seiner Vertragsunterschrift.

Mit Verlaat haben die Löwen ihren absoluten Wunschspieler für die Innenverteidigung bekommen. Der 25-jährige Niederländer bringt reichlich Erfahrung mit und soll die junge Löwen-Abwehrzentrale um Belkahia, Lang und Morgalla in der kommenden Saison stabilisieren.

Verlaat gehörte in der vergangenen Saison zu den absoluten Leistungsträgern bei Waldhof Mannheim. In der letzten Spielzeit absolvierte der Niederländer 30 Spiele und erzielte zwei Tore. In der 3. Liga stand Verlaat insgesamt in 130 Spielen auf dem Feld. Für den SV Sandhausen, seinem Ex-Klub vor Mannheim, spielte er 33-mal in der 2. Bundesliga.