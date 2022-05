Abwehr-Löwe mit guten Genen: So tickt Sechzigs Neuzugang Verlaat

Mit Jesper Verlaat ist den Sechzgern ein echter Coup gelungen. Beim Sohn des ehemaligen Bundesligaprofis Frank Verlaat hat sich sogar Coach Michael Köllner miteingeschaltet. "Ambitioniertes Konzept."

München - "Es ist mir eine Ehre, jetzt ein Löwe zu sein!" Hoppla, da weiß aber einer, wie man von Anfang an bei den Sechzig-Fans punktet...

Erster Eindruck: Verlaat hat bei der Vorstellung viel richtig gemacht

Wenn es der erste Eindruck ist, der zählt, hat Jesper Verlaat, Neuzugang Nummer sieben beim TSV 1860 in diesem erst kurzen Transfersommer, bei seiner gestrigen Vorstellung schon ziemlich viel richtig gemacht.

"Ich werde alles tun, um sowohl den Erwartungen der vielen Löwen-Fans als auch dem Anspruch, den ich an mich selbst habe, gerecht zu werden", verkündete Verlaat außerdem - und setzte damit die Latte für sich selbst schon ziemlich hoch.

Jespers Vater ist Fußballer Frank Verlaat

In der Chefetage der Löwen um Günther Gorenzel zweifeln sie keine Sekunde daran, dass der gebürtige Holländer diesen Ansprüchen auch gerecht wird. Immerhin steht der Name Verlaat im deutschen Fußball schon lange für gehobene Abwehr-Qualitäten.

Bereits Papa Frank hat im deutschen Oberhaus als Verteidiger seinerzeit nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Mit Werder Bremen (2000-2003) und vor allem beim VfB Stuttgart (1995-1999), mit dem er 1997 sogar DFB-Pokal-Sieger wurde. Von damals gibt es ein Foto des Niederländers mit zwei blonden Kindern auf dem Arm: Es waren Jesper und seine ältere Schwester Bibi.

Über Zweitligist SV Sandhausen (32 Spiele) kam der heute 25-Jährige 2019 zu Waldhof Mannheim. Er etablierte sich schnell als Stammkraft in der Innenverteidigung und fiel Gorenzel und Coach Michael Köllner spätestens dann in den beiden Partien gegen den SV in der abgelaufenen Saison auf.

Holte Köllner den 25-Jährigen nach Giesing?

Womöglich war Köllner, der sich bei diesem Transfer aktiv miteingemischt hat, auch der entscheidende Faktor, um Verlaat junior für einen Wechsel nach Giesing zu überzeugen. Umso zufriedener klingt Gorenzel, wenn er sagt: "Wir haben es gemeinschaftlich mit unserem Trainer Köllner geschafft, Jesper von unserem ambitionierten Konzept zu überzeugen und nach intensiven und umfangreichen Verhandlungen auch im wirtschaftlichen Bereich Einigung erzielen können." Angeblich waren am 1,93-Meter-Mann auch zahlreiche höherklassige Klubs dran.

Warum? Weil Jesper Verlaat Fähigkeiten wie Ruhe am Ball, gutes Stellungsspiel und physische Präsenz mitbringt, die bereits Papa Frank ausgezeichnet haben - gute Gene eben!