"Taktisch reife Leistung": 1860 im Stile einer Spitzenmannschaft

Durch den zweiten Sieg in Serie ist der TSV 1860 wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Nach dem Erfolg in Kaiserlautern findet Löwen-Coach Michael Köllner nur lobende Worte für sein Team.

München - Es war ein ganz souveräner Auftritt des TSV 1860 am Dienstagabend in Kaiserslautern. "Wir haben wieder eine gute Struktur in unserem Spiel und sind stabil. Das war heute eine taktisch reife Leistung", erklärte Löwen-Coach Michael Köllner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Und in der Tat, der 3:0-Auswärtserfolg am Betzenberg war zu keiner Zeit in Gefahr. Nach dem frühen Führungstreffer von Richard Neudecker (6.) legte Sacha Mölders (36.) noch in der ersten Hälfte nach und sorgte für ein komfortables Halbzeitergebnis.

1860 baut derzeit Führungen schnell aus

"Momentan schaffen wir es, das wir 100 Prozent gehen und Führungen schnell ausbauen", ergänzte der Oberpfälzer bei "Magenta Sport". Im zweiten Durchgang machte der Kapitän mit seinem zweiten Treffer (81.) gegen die "Roten Teufel" den Deckel drauf.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir gewinnen wollen, waren in den Zweikämpfen präsent und haben gut Fußball gespielt", lobte Köllner sein Team.

Gegen Wehen Wiesbaden: 1860 will den dritten Sieg in der Englischen Woche

Durch den zweiten Sieg in Serie springen die Sechzger vorerst auf Rang zwei der Tabelle. Im letzten Spiel des Jahres empfangen die Löwen am Freitagabend Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden im Grünwalder Stadion (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) und wollen mit dem dritten Dreier innerhalb von sechs Tagen "endgültig eine gute Woche daraus machen können".

Denn dann winkt ein Aufstiegsplatz über die Feiertage und die Sechzger hätten allesamt "ein sehr schönes Weihnachtsfest".