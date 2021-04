"Symbiose": 1860-Investor Ismaik lobt Einheit zwischen Mannschaft und Ultras

Hasan Ismaik hat viel Grund zur Freude – darüber, dass der TSV 1860 sich weiter an den Aufstiegsrängen festbeißt und dass die Fans bedingungslos hinter der Mannschaft stehen.

München – Pyro-Begleitung und "Road to Gelsenkirchen"-Spruchband am Giesinger Berg, schallende Fangesänge im Olympiapark – die Ultras des TSV 1860 haben mit ihrem Einsatz beim kleinen Stadtderby gegen Türkgücü München mächtig Eindruck hinterlassen. Nicht nur bei Mannschaft und Trainer, sondern auch beim Löwen-Investor Hasan Ismaik.

Nach dem 2:0-Triumph über Türkgücü, mit dem sich die Männer von Michael Köllner weiter näher an die Aufstiegsplätze heranschieben, hat sich der Jordanier über seine Social-Media-Kanäle entzückt über die Unterstützung der Anhänger geäußert. "Das ist eine nicht selbstverständliche Symbiose, die uns zu dem macht, was wir sind - eine Einheit", schrieb er.

Ingolstadt nur Remis gegen Meppen - 1860 rückt weiter auf

Die Mission "Road to Gelsenkirchen" in Anspielung auf bei einem Aufstieg mögliche Duelle gegen den nahezu sicheren Erstligaabsteiger Schalke zeige laut Ismaik: "Alle glauben an unsere große Chance."

Zusätzliche Motivation "bis in die Haarspitzen", wie Ismaik den Fan-Rückhalt nennt, dürfte die Tatsache liefern, dass der aktuelle Drittplatzierte Ingolstadt am Sonntagnachmittag gegen Meppen wieder Punkte liegenließ. Durch das 0:0 beträgt der Rückstand der Löwen auf den Relegationsrang nur noch zwei Punkte. Das direkte Duell gegen Ingolstadt am 22. Mai markiert gleichzeitig das Saisonfinale. Die Spannung steigt!