Skenderovic mit Fünferpack! TSV 1860 feiert Kantersieg beim SV Rödelmaier

Der TSV 1860 wird seiner Favoritenrolle beim SV Rödelmaier voll gerecht und feiert in der ersten Runde des Toto-Pokals einen 7:0-Sieg. Mann des Tages ist Stürmer Meris Skenderovic, der fünf Treffer erzielt.

1860-Trainer Michael Köllner konnte mit der Leistung seiner Reservisten in Rödelmaier durchaus zufrieden sein.

Rödelmaier - Pflichtaufgabe souverän erfüllt! Der TSV 1860 schlug den unterfränkischen Bezirksligist SV Rödelmaier am Dienstagabend vor rund 1.500 Zuschauern mit 7:0 und zog damit in die zweite Runde des DFB-Pokals ein.

Trainer Michael Köllner nutzte die Gelegenheit erwartungsgemäß, um seiner zweiten Garde die Chance auf Einsatzzeiten zu geben. Von den Spielern, die beim 4:3-Sieg bei Dynamo Dresden am vergangenen Samstag auf dem Platz gestanden hatten, war lediglich Fabian Greilinger dabei. Der Rest des Teams trat die rund 380 Kilometer lange Reise nach Unterfranken gar nicht erst an.

Neben den beiden Rekonvaleszenten Marius Willsch und Daniel Wein erhielten zahlreiche Reservisten die Möglichkeit, sich zu beweisen. Mann des Abends war Meris Skenderovic, der einen Fünferpack schnürte.

In Rödelmaier: TSV 1860 lässt nichts anbrennen

Die Löwen wurden ihrer Favoritenrolle voll gerecht und übernahmen von Anpfiff weg die Kontrolle über die Partie. In der 11. Minute gingen die Münchner bereits in Führung, als Skenderovic nach einem Eckball von Alexander Freitag eiskalt abstaubte. Eine gute Viertelstunde später folgte das 2:0 durch ein Eigentor von Rödelmaier-Verteidiger Michael Schultheis, der eine Hereingabe durch Milos Cocic unglücklich ins eigene Tor abfälschte (25. Minute).

Kurz darauf war erneut Skenderovic zur Stelle. Der Neuzugang kam nach einem starken Pass von Fabian Greilinger aus gut 13 Metern zum Abschluss und ließ Keeper Sven Ulsamer keine Chance (28). Seinen dritten Treffer erzielte Skenderovic nach Freitag-Ecke von links per Kopf zum 4:0-Pausenstand (36.).

Meris Skenderovic erhöht kurz nach dem Seitenwechsel

Der Torhunger der Löwen war aber noch längst nicht gestillt. Schon kurz nach dem Seitenwechsel war es erneut Skenderovic, der nach einer Flanke durch Freitag nur noch den Fuß hinhalten musste und auf 5:0 erhöhte. Zur Abwechslung trug sich in der 56. Minute eine anderer Spieler in die Torschützenliste ein. Cocic dribbelte über links in den Strafraum, zog aus extrem spitzen Winkel ab und hämmerte die Kugel zum 6:0 unter die Latte.

Tor Nummer fünf von Skenderovic folgte in der 77. Minute. Nach einem Zuspiel von Greilinger nahm es der Angreifer gleich mit mehreren Verteidigern der Unterfranken auf und traf aus spitzem Winkel zum 7:0-Endstand.

Weiter geht es für die Löwen bereits am kommenden Freitag, wenn Bundesligist Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Giesings Höhen gastiert.