Dicke Chance für die Löwen! Sür zieht vom rechten Flügel in die Mitte und zirkelt den Ball in den Strafraum. Dort steht Cocic völlig frei, köpft den Ball aber aus gut zehn Metern am Tor vorbei. Ein Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, da Cocic im Abseits stand.