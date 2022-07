3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: Dynamo Dresden gegen TSV 1860 München – Endergebnis 3:4

Tor! 0:1 (Eigentor) - Kevin Ehlers

Da ist die frühe Führung für die Löwen! Wieder ist Lex auf der linken Seite durch, auch dieses Mal findet seine scharfe Hereingabe an den Fünfer keinen Mitspieler. Doch das dürfte dem Sechzig-Kapitän egal sein, Dresdens Ehlers grätscht vor Lakenmacher in den Ball und versenkt in unhaltbar im eigenen Tor.