TSV 1860: Ohne Neulöwe! Boyamba verpasst Drittliga-Auftakt gegen Dynamo Dresden

Neuzugang Joseph Boymaba fällt für das Auswärtsspiel in Dresden aus. Sonst kann 1860-Coach Köllner aus dem Vollen schöpfen.

München – Joseph Boyamba wird das erste Spiel der neuen Saison verpassen. Der Neuzugang von Waldhof Mannheim verletzte sich ohne Fremdeinwirkung am Dienstag im Training und fällt wahrscheinlich für mehrere Wochen aus.

Michael Köllner wollte am Donnerstag keine Prognose zu einer Ausfallzeit machen. Boyambas Verletzung könne "schnell heilen oder auch zwei bis drei Wochen dauern". Damit muss der Offensivmann zunächst einmal auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz im Löwentrikot warten.

TSV 1860: Außer Boyamba alle fit

Für die anderen Neuzugänge sieht es in Sachen Debüt besser aus. "Bis auf Joseph Boyamba, der sich an den Adduktoren verletzt hat, haben wir jeden Mann an Bord," sagte Köllner auf der PK am Donnerstag.

Der TSV 1860 startet am Samstag um 14 Uhr (ARD und im Liveticker der AZ) in die Saison 2022/23. Die Löwen treten bei Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden an.