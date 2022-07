TSV 1860 erhält 448.000 Euro aus DFB-Nachwuchsfördertopf

Die gute Nachwuchsarbeit beim TSV 1860 zahlt sich auch finanziell aus. Die Löwen erhalten aus dem Nachwuchsfördertopf des DFB fast 450.000 Euro – den höchsten Betrag der gesamten 3. Liga.

München - Der TSV 1860 München erhält die höchste Summe aus dem Nachwuchsfördertopf 3. Liga des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Wie der Verband am Dienstag mitteilte, bekommen die Löwen rund 448.000 Euro. Insgesamt erhalten 18 Klubs für die Drittliga-Saison 2021/2022 entsprechende Zuwendungen. Mit etwa 370.000 Euro wird der zweithöchste Betrag an Absteiger Würzburger Kickers ausgeschüttet.

Nachwuchsfördertopf: So wird die Ausschüttung berechnet

Bei der Berechnung der Ausschüttungen werden zwei Kriterien berücksichtigt: das Vorhandensein eines Leistungszentrums oder eines Leistungszentrums im Aufbau sowie die Einsatzzeiten von Spielern in der 3. Liga mit deutscher Staatsangehörigkeit im U21-Alter.

Die Zuschüsse dürfen aus rechtlichen Gründen ausschließlich in den gemeinnützigen Bereich der Vereine fließen, die Mittelverwendung ist zweckgebunden an die Nachwuchsförderung. Bei Sechzig fließt das Geld also in die Kasse des Muttervereins.