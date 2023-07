Plötzlich über 700 weniger: Löwen-Vizepräsident erklärt Mitgliederschwund

Vor kurzem vermeldeten die Löwen das Knacken der 26.000er-Marke bei den Mitgliederzahlen. Doch nun sind es plötzlich über 700 weniger. Woran liegt das?

Fans des TSV 1860 in der Westkurve des Grünwalder Stadions.

München - Es ist keine drei Wochen her, da feierten die Löwen bei den Mitgliederzahlen das Knacken der 26.000er-Marke. Doch klickt man jetzt auf die Vereinshomepage, sind es plötzlich nur noch 25.261 Mitglieder (Stand: 8. Juli, 16 Uhr). Nanu? Wo sind auf einmal die fehlenden 739 Mitglieder hin?

Unter 26.000er-Marke gefallen: Wo sind die Löwen-Mitglieder hin?

Liegt es an der sportlich durchwachsenen abgelaufenen Saison? Am bisher mauen Transfersommer? Den verlorenen Testspielen oder der bevorstehenden Mitgliederversammlung am Sonntag im Zenith (10 Uhr)?

TSV-1860-München-Vizepräsident Hans Sitzberger (70) widerspricht diesen Thesen und klärt auf, was es mit dem plötzlichen Mitgliederschwund bei den Löwen wirklich auf sich hat.

Löwen-Vizepräsident Hans Sitzberger. © Rauchensteiner/Augenklick

So erklärt der 70-Jährige bei "fupa.net", dass neue Mitgliedsanträge direkt, Vereinsaustritte allerdings erst gebündelt, zum Ende eines Geschäftsjahres am 30. Juni in die Statistik einfließen.

"An diesem Tag findet die übliche Bereinigung statt, weil ja übers Jahr gesehen immer Leute austreten, wegziehen oder versterben", so Sitzberger.

Löwen erleben seit Jahren einen Mitglieder-Boom

Auch wenn die Löwen aktuell wieder unter die 26.000er-Marke gefallen sind, bleibt der Vizepräsident dabei, dass der TSV 1860 München seit einigen Jahren einen Boom bei den Mitgliederzahlen erlebt. So zählten die Sechzger nach dem Abstieg im Jahr 2017 "nur" 20.000 Mitglieder, haben seitdem also fast 6.000 Neu-Löwen dazugewinnen können – und es dürften auch weiterhin mehr werden.