Zu spät, zu teuer, zu gefragt! Die komplizierte Stürmersuche des TSV 1860

Der TSV 1860 sieht erst in Grundzügen so aus, wie Trainer Maurizio Jacobacci sich die Mannschaft zu Saisonbeginn vorstellt. So mancher Transfer ist auch gescheitert. Vor allem offensiv drückt der Schuh.

07. Juli 2023 - 21:46 Uhr | Ruben Stark

Das Handy als derzeit wichtigstes Arbeitsgerät von Trainer-Manager Maurizio Jacobacci - womöglich hat er ja hier schon den Wunschstürmer am anderen Ende der Leitung. Foto: sampics/AK © sampics/AK