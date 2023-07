TSV 1860 noch ohne Sportboss: Warum die Suche für Maurizio Jacobacci aktuell nicht eilt

Nach dem Abschied von Günther Gorenzel ist der Posten des Sportgeschäftsführers bei 1860 aktuell nicht besetzt. Maurizio Jacobacci macht dies derzeit allerdings nichts aus.

München - Ende Mai kamen die ersten Gerüchte zu einem möglichen Abschied von Günther Gorenzel als Sportgeschäftsführer beim TSV 1860 auf. Am 15. Juni wurde der Wechsel des Österreichers zu Austria Klagenfurt dann offiziell.

Spätestens seit diesem Tag sind die Sechzger auf der Suche nach einem passenden Nachfolger. Passiert ist allerdings nicht viel, einen neuen Sportboss sucht man vergebens an der Grünwalder Straße, mit dem Ende der Vertragslaufzeit zum 1. Juli ist der Posten bei den Giesingern nicht besetzt.

Transfers bei 1860: Jacobacci mit Pfeifer "im täglichen Austausch"

Problematisch in der heißen Transferperiode? Ganz und gar nicht – zumindest wenn es nach Trainer Maurizio Jacoabacci geht. "Im Moment funktioniert es gut, wie wir uns aufgestellt haben", sagte der 60-Jährige am Ende des Traininglagers in Windischgarsten: "Wir sind im täglichen Austausch – mit dem Scoutingchef und Marc Pfeifer. Gemeinsam versuchen wir Lösungen zu finden."

So tütete den ersten Transfer-Hattrick der Sechzger mit Marlon Frey, Julian Guttau und David Richter noch Ex-Sportboss Gorenzel ein. An den Verpflichtungen des nächsten Dreierpacks mit den Namen Mannfred Starke, Eroll Zejnullahu und Tarsis Bonga hatte der Chefcoach höchstpersönlich dann schon seinen Anteil.

Jacobacci aktuell Sechzigs Transferboss: "Sind weit in den Planungen fortgeschritten"

Jacobacci ist aktuell der Transfer-Boss der Löwen und befindet sich mittendrin in den Kader-Planungen für die nächste Saison. Eine Neubesetzung des Sportgeschäftsführer-Postens bei 1860 würde der Italo-Schweizer derzeit eher als problematisch ansehen.

"Wenn in diesem Moment jemand kommen würde, wäre es schwierig. Er müsste sich einarbeiten und meine Ideen erst mal verstehen. Wir sind weit in den Planungen fortgeschritten, dass das jetzt wahrscheinlich keinen Sinn machen würde", erklärte Sechzigs Chefcoach.

Langfristig gilt es jedoch einen geeigneten Nachfolger für Gorenzel zu finden. "In Zukunft klar, der Klub hat dann genügend Zeit, den richtigen Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor zu 1860 München zu holen", so Jacobacci. Nach AZ-Informationen wird dies allerdings nicht mehr in der laufenden Transferperiode sein.