"Das sind alles Lerneffekte": Jacobacci zieht erstes Fazit zu Löwen-Youngstern

Beim TSV 1860 kam im Trainingslager eine Reihe von Youngstern zum Einsatz. Im Gespräch mit der AZ äußerte sich Maurizio Jacobacci zu ihren Leistungen.

Windischgarsten/München - Mit dem 0:2 gegen den Linzer ASK endete das Trainingslager des TSV 1860 in Windischgarsten. Da es den Löwen an etlichen Stellen noch an Neuzugängen mangelt, integrierte Trainer Maurizio Jacobacci eine Reihe von Youngstern, darunter Mason Judge, Milos Cocic, Daniel Winkler oder auch Tim Kloss.

Jacobacci kritisch: "Da muss man schon mehr den Kopf einsetzen"

Am Rande der jüngsten Niederlage äußerte sich Jacobacci im AZ-Gespräch ausführlich zu seinen Junglöwen, zeigte sich grundlegend zufrieden, sah allerdings auch noch Nachholbedarf. Mittelfeldspieler Kloss hätte beispielsweise bewiesen, "dass er gewisse Qualitäten hat in dieser Position".

Auch Verteidiger Winkler habe seine Sache "ordentlich gemacht". Besonders in puncto Zweikämpfe müsse jedoch mehr kommen: "Ich sehe schon das Zweikampfverhalten, das noch nicht so ist, wie es in der Männermannschaft ist. Da muss man schon mehr den Kopf einsetzen."

Gerade diese Erfahrungen seien für die Junglöwen jedoch wichtig. "Das sind alles Lerneffekte", betonte Jacobacci.

Lerneffekte, auf denen der Schweizer aufbauen will. "Wichtig ist, dass sie sehen, das und das und das gehört noch dazu. Das will ich mir aneignen, mit der Jugendmannschaft, mit der U23, um dort noch einen weiteren Schritt machen zu können." Fürs Erste sei wichtig gewesen, "dass sie mit uns ins Trainingslager gekommen sind, sie an der ersten Mannschaft schnuppern konnten", erklärte der Löwen-Trainer.