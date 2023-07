Kaan Kurt: "Top-Einstand" – 1860-Neuzugang und sein perfektes Debüt

Kaan Kurt ist Neuzugang Nummer sieben bei den Löwen und soll künftig die rechte Abwehrseite beim TSV 1860 bespielen. Sein Debüt gegen Memmingen war bereits vielversprechend.

München – Am Freitag erst vorgestellt worden, am Sonntag gleich in der Startelf: Maurizio Jacobacci schmiss Neulöwe Kaan Kurt gegen Memmingen bei hochsommerlichen Temperaturen direkt ins kalte Wasser und der 21-Jährige wusste direkt zu überzeugen.

"Ich habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt und deshalb konnte ich auch befreit auflaufen im Spiel", erklärte der Deutsch-Türke nach dem 4:0 gegen den Regionalligisten. Kurt, der ablösefrei von der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach kam, hatte als Rechtsverteidiger keinerlei Anpassungsschwierigkeiten im Spiel der Sechzger.

Kaan Kurt im ersten Spiel mit seinem ersten Assist für 1860

Sehr motiviert und stets mit Druck nach vorne, brachte der nur 1,74 Meter große Neuzugang frischen Wind in das zuletzt träge Spiel der Sechzger. Nach zwei Testspielpleiten in Folge feierte 1860 am Sonntag den zweiten Erfolg in der Vorbereitung und zeigte sich im Allgäu stark formverbessert – auch ein Verdienst des Ex-Gladbachers. "Sieg, zu Null, es gibt nicht Schöneres. Das Spiel noch mit einem Assist zu beenden, war ein Top-Einstand", fasste der Abwehrspieler sein Debüt zusammen.

Dass er sich erst in der 47. Minute in Sechzigs Scorerliste eintragen durfte, lag nicht am Neulöwen selbst. Erst Mansour Ouro-Tagba verwerte eine von Kaans zahlreichen punktgenauen Flanken, zuvor machten ihm Fynn Lakenmacher und Co. noch einen Strich durch die Rechnung.

"Gute Flankenbälle, sehr präzise im Aufbauspiel": Jacobacci lobt Kurt

Von seinem Coach gab es nach der Partie für seinen Einstand viel Lob. Er war "sehr zufrieden" mit seiner Leistung, erklärte Jacobacci. "Er hat erst zwei Trainingseinheiten mit uns gehabt. Heute hat man gesehen, dass er über die Seite etwas bewirken kann. Er schlägt gute Flankenbälle, er ist sehr präzise im Aufbauspiel, hat eine gewisse Dynamik und ist schnell." Hört sich gut an.

Kaan, der unter Ex-Gladbach-Coach Marco Rose mit den Profis trainieren durfte und dreimal im Bundesliga-Kader stand, fühlt sich nach nur wenigen Tagen in München bereits pudelwohl. Seine neuen Mitspieler und das Trainerteam haben ihn "top aufgenommen". Auch beim Münchner Publikum dürfte dies der Fall sein, den ersten Heimspielen fiebert der gebürtige Ruhrpottler bereits entgegen.

Glaubt man den Eindrücken von seinem ersten Auftritt im Löwen-Trikot, können sich die Fans jedenfalls über eine wichtige Verstärkung auf der rechten Abwehrseite freuen – denn der Kaan, der kann was!