Seuchen-Saison des TSV 1860: Günther Gorenzel will "knallhart dagegensteuern"

Nach wochenlanger Funkstille hat sich Günther Gorenzel erstmals wieder in einem TV-Interview zu Wort gemeldet. Vor der Niederlage in Saarbrücken sprach er über die jüngsten Alkohol-Eskapaden, seine Forderung an Team und Trainer sowie die Planungen für die kommende Saison.

30. April 2023 - 18:13 Uhr | Matthias Eicher

Sportchef des TSV 1860: Günther Gorenzel © IMAGO / MIS