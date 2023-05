3. Liga im Ticker zum Nachlesen: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München – Endstand 2:0

Die Partie ist vorbei. Der FC Saarbrücken siegt vor großartiger Kulisse und schraubt sich zu seinem 120-jährigen Jubiläum bis auf 4 Punkte auf den Relegationsrang nach vorne. Die Hausherren feiern den fünften Sieg in Folge und lassen einer einzigartigen Choreografie einen 2:0-Heimsieg folgen.

Die Löwen gehen nach der Niederlage bei Wehen Wiesbaden vor zwei Wochen auch hier in Saarbrücken als Verlierer vom Feld. Die Leistung der Löwen war aber alles andere als schlecht, die ersten 20 Minuten sogar gut. Um ein Saarbrücken in der jetzigen Verfassung jedoch wirklich zu gefährden, fehlte es den Münchnern an klareren Torchancen und "Abgezocktheit".