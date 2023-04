Hoffnungsträger für die Zukunft des TSV 1860: Tagba und Judge dürfen sich im Löwen-Training beweisen

In der vergangenen Trainingswoche durften die beiden Sechzig-Talente Mansour Ouro-Tagba und Mason Judge Profilust schnuppern. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken gab es Lob von TSV-1860-Coach Maurizio Jacobacci für den Auftritt der beiden Youngster.

München - Treten sie bald in die Fußstapfen von Leandro Morgalla und Marius Wörl? Den Anfang dafür haben Mansour Ouro-Tagba und Mason Judge schonmal gemacht. Die beiden Löwen-Talente durften sich in den letzten Tagen im Training von Cheftrainer Maurizio Jacobacci zeigen – und das laut dem Italo-Schweizer erfolgreich.

TSV-1860-Trainer Jacobacci lobt Youngster: "Sehr willig und ambitioniert"

Jacobacci lobte die beiden US-Amerikaner auf AZ-Nachfrage auf der Pressekonferenz vor der Partie beim 1. FC Saarbrücken. "Beide haben gewisse Qualitäten, die wir in den letzten Tagen am Trainingsplatz gesehen haben. Sie sind sehr willig und ambitioniert. Sie haben sich voll reingehauen in die Trainingseinheiten", so der 60-Jährige.

Vor allem Ouro-Tagba könnte die Angriffsriege des TSV 1860 in Zukunft aufmischen. Der 18-Jährige bewies zuletzt in der A-Junioren-Bundesliga seinen Torriecher. In der laufenden Saison erzielte der Kapitän der Sechzig-Mannschaft in 16 Spielen acht Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Diese Torjägerqualitäten durfte Ouro-Tagba in dieser Spielzeit auch schon in der zweiten Mannschaft des TSV 1860 unter Beweis stellen, doch bislang erfolglos.

Ouro-Tagba: Profidebüt beim TSV 1860 im Alter von 16 Jahren

Auch Ex-Löwendompteur Michael Köllner war ein großer Fan des Mittelstürmers. So durfte Ouro-Tagba schon mehrmals unter dem Oberpfälzer bei den Profis trainieren und konnte sogar vor zwei Jahren sein Profidebüt feiern. Im zarten Alter von 16 Jahren durfte der Youngster, der seit 2013 in der Talentschmiede der Löwen kickt, beim Totopokal-Spiel beim BSC Saas Bayreuth ran.

Sein Profidebüt konnte Landsmann Mason Judge bisher noch nicht feiern. Dafür ist der 21-jährige Innenverteidiger eine feste Größe in der zweiten Mannschaft des TSV 1860. Dort überzeugt Judge, den es im Januar 2022 nach München verschlug, mit seinem starken Zweikampfverhalten und einem unverwechselbaren Offensivdrang. Der ehemalige Junioren-Spieler von Eintracht Frankfurt kommt in der laufenden Saison schon auf drei Tore.

Ist in der zweiten Mannschaft des TSV 1860 gesetzt: Mason Judge. © IMAGO/Ulrich Wagner

Verträge der beiden Talente laufen im Sommer aus

Wie es mit den beiden Top-Talenten, deren Verträge im Sommer auslaufen, weitergeht, ist noch unklar. Spätestens nach der Saison wollen die Münchner aber eine Entscheidung treffen, ob sich Ouro-Tagba und Judge auch in Zukunft an der Grünwalder Straße 114 unter Beweis stellen dürfen. Bis dahin gilt es für die beiden US-Amerikaner, weiter in jeder Trainingseinheit Vollgas zu geben.