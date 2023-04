Noch kein Profivertrag beim TSV 1860: Ingolstadt um Ex-Coach Köllner wohl mit Wörl-Interesse

Marius Wörl hat sich unter Maurizio Jacobacci zum Stammspieler beim TSV 1860 entwickelt. Doch der Vertrag des Löwen-Youngsters läuft am Saisonende aus. Einem Bericht zufolge hat nun ausgerechnet der FC Ingolstadt um Ex-Sechzig-Coach Michael Köllner beim Löwen-Youngster angeklopft.

München - Marius Wörl ist aus der Schaltzentrale des TSV 1860 unter Cheftrainer Maurizio Jacobacci nicht mehr wegzudenken. Woche für Woche zieht der 19-Jährige die Fäden im Löwen-Mittelfeld und hat großen Anteil daran, dass es bei den Giesingern sportlich wieder besser läuft.

Doch das könnte sich schon bald ändern. Grund: Wörl hat nach wie vor keinen Profivertrag bei den Münchnern unterschrieben und sein Fördervertrag läuft am Saisonende aus.

Ex-Mentor Köllner hat wohl Interesse an Wörl

Dass es den Löwen-Youngster also im Sommer womöglich zum Schnäppchen gibt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. So sollen verschiedene Vereine, darunter auch Zweitligisten, bereits Interesse an Wörl bekundet haben.

Dazu zählt laut dem " " nun auch ausgerechnet der FC Ingolstadt, bei dem Ex-Löwendompteur und Wörl-Mentor Michael Köllner vor wenigen Wochen das Zepter an der Seitenlinie übernommen hat.

Will Marius Wörl wohl zum FC Ingolstadt lotsen: Ex-Löwen-Trainer Michael Köllner. © IMAGO/Ulrich Wagner

Doch einen solchen Transfer will der TSV 1860 um Sportchef Günther Gorenzel mit aller Macht verhindern und stattdessen mit dem Mittelfeldstrategen langfristig verlängern. Ob sich Wörl aber am Ende dafür entscheidet, bei seinem Jugendklub zu bleiben, ist noch unklar. Klar ist jedoch, dass der Youngster der Münchner im Saisonendspurt nochmal alles geben wird, um mit den Löwen möglichst viele Siege einzufahren.