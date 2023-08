Schwere Beine, schwere Kost: TSV 1860 müht sich im Toto-Pokal gegen den 1. FC Stockheim weiter

Schlechtes Wetter, tiefer Platz, müde Löwen. Fußball-Feinkost für Hartgesottene. Der TSV 1860 mühte sich in der ersten Runde im Toto-Pokal gegen den 1. FC Stockheim mit 5:1 weiter. Abhaken und vergessen ist die Devise nach dem Spiel.

Stockheim –Schwung aus diesem Pokalspiel nahm kaum jemand mit auf die 300 Kilometer lange Busfahrt nach Hause beim TSV 1860. Gegen den Kreisligisten FC Stockheim stand am Ende zwar ein 5:1-Sieg im Toto-Pokal auf der analogen Anzeigetafel in Oberfranken.

Mut für einen erfolgreichen Saisonstart gegen Waldhof Mannheim (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) machte die Partie aber nicht.

Der TSV 1860 müht sich im Toto-Pokal gegen den 1. FC Stockheim weiter

Vor dem Kick blickten einige Fans schon fragend in den Himmel. Kann auf so einem Acker gespielt werden oder wird der Platz an das Wacken-Festival vermietet? Die Linien auf dem Spielfeld mussten mit roter Farbe angesprüht werden. Kein Seitenhieb von der Seitenstraße. Die Kreide hielt dem Dauerregen einfach nicht stand.



Der enge Terminplan ließ keine Verlegung zu. Die Löwen traten bei herbstlichem Wetter und tiefem Platz an und kamen die ersten 20 Minuten kaum ins Spiel. Jegliche Spielfreude spülte der Dauerregen dahin. Dann erlöste Fynn Lakenmacher die mitgereisten Fans. Der Löwen-Stürmer verzog beim Jubel keine Miene und klatschte nur kurz mit seinen Team-Kollegen ab.

Der TSV 1860 spielt eine Halbzeit in Unterzahl in Stockheim

Kurz vor der Halbzeit, die Giesinger führten schmeichelhaft 2:0 durch Eroll Zejnullahu, kassierte Leroy Kwadwo bei seinem Pflichtspiel-Debüt die gelb-rote Karte. Ein Horror-Einstand für ihn. Den anschließenden Freistoß versenkte der Kreisligist zum Anschlusstreffer.

TSV 1860 weiterhin mit Problemen in der Offensive

Auch in der zweiten Hälfte taten sich die Giesinger Jungs schwer und agierten oft zu kopflos. Im Angriff gab es das altbekannte Problem der Vorbereitung zu sehen: Die Offensive hakte einfach zu sehr. Auch wenn diese Elf zum Saisonauftakt nicht zusammenspielen wird. Es steht noch ordentlich Arbeit an für das Trainer-Team an der Grünwalder Straße. "Wenn die Saison beginnt, ist noch nicht alles getan", sagte Löwen-Coach Maurizio Jacobacci.

Immerhin auf der Anzeigetafel sah der Spielstand am Ende durch Tore von Frey (58. / 87.) und Sulejmani (81.) einigermaßen versöhnlich aus. Kurz vor dem Abpfiff zeigte sich zudem ein wunderbarer Regenbogen hinter dem Löwen-Tor. Vielleicht ein kleiner Motivationsschub und am Ende steht ein Topf voller drei Punkte am Wochenende.