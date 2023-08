TSV 1860 vor dem Start in die Drittliga-Saison 2023/24: Neues Spiel, neues Glück

Was vom runderneuerten TSV 1860 zu halten ist, weiß noch keiner so richtig. So geht es aber vielen Klubs der Dritten Liga, die zur Saison 2023/24 mit mehr TV-Geld und neuen Anstoßzeiten aufwartet.

Feinschliff vor dem Liga-Start: Am Samstag wird es für den TSV 1860 gegen Waldhof Mannheim ernst.

München - Den TSV 1860 begleiten ähnlich viele Fragen wie die gesamte Dritte Liga vor ihrer Saisoneröffnung am Freitag (19 Uhr) beim Duell zwischen Halle und Essen. Wie wird das sportliche Niveau? Welche Spieler passen, dribbeln und schießen sich in den Mittelpunkt? Wer redet im Rennen um den Aufstieg ein ernstes Wörtchen mit? Und: Läuft der Laden wirtschaftlich reibungslos?

Einzig die Frage nach der Aufmerksamkeit beschäftigt den DFB als Organisator der Spielklasse angesichts einer Zweiten Liga mit dem HSV und Schalke 04 wahrscheinlich mehr als den Klub von der Grünwalder Straße 114. Sechzig liegt immer unter dem Brennglas, ungewiss ist nur, ob wegen der nächsten chaotischen blauen Volte oder eines (überraschenden) Siegeszuges.

Trainer Maurizio Jacobacci: TSV 1860 braucht Geduld und Glück

"Wenn die Saison beginnt, ist noch nicht alles getan", sagt Löwen-Coach Maurizio Jacobacci mit Blick auf den Heimspielauftakt am Samstag gegen Waldhof Mannheim (14 Uhr): "Wichtig ist, dass wir auch das gewisse Glück auf unserer Seite haben. Vor dem ersten Spiel weiß man nie, woran man ist. Man braucht auch Geduld mit den Spielern." Und nach 18 Ab- und bisher zwölf Zugängen gilt das heuer in Giesing umso mehr.

Geht engagiert mit gutem Beispiel voran: TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci. © IMAGO/Ulrich Wagner

In der Münchner Vorstadt war die Fluktuation bei Weitem nicht so hoch. Bei der SpVgg Unterhaching kam der Österreicher Raphael Schifferl, ansonsten setzt sich das Team aus den Aufsteigern zusammen. Präsident Manfred Schwabl verfolgt auch weiter den Weg der Talentförderung und sieht da insgesamt in Deutschland großen Nachholbedarf.

TSV-1860-Konkurrent Unterhaching setzt auf den Nachwuchs

"Alle sagen, der Nachwuchs ist wichtig, aber getan wird nichts für ihn. Für alles ist Geld da, nur für den Nachwuchs nicht", monierte Schwabl im "Kicker". In Haching wächst nach Karim Adeyemi in Maurice Krattenmacher (17) der nächste potenzielle Top-Spieler heran. Neu ist Trainer-Nobody Marc Unterberger (34), der in die großen Fußstapfen von Sandro Wagner tritt.

Und neu ist in der Dritten Liga auch sonst so einiges. Es gibt wegen eines neuen TV-Vertrages mehr Geld: In dem ab dieser Saison beginnenden vierjährigen Zeitraum werden 104,8 Millionen Euro generiert. Pro Saison werden davon 23,58 Millionen Euro gesamt oder 1,31 Millionen Euro pro Klub ausgeschüttet. Damit wurde nach DFB-Angaben eine Steigerung von fast 50 Prozent im Vergleich zum bisherigen Medienrechte-Zyklus erzielt. Ein finanzieller Balanceakt bleibt die Dritte Liga trotzdem.

Anstoßzeiten in der Dritten Liga: Angepfiffen wird jetzt um 16:30 Uhr

Mit dem neuen TV-Vertrag ändern sich auch die Spieltage. Der unbeliebte Montag wurde gestrichen, dafür wird nun am Sonntagabend (19.30 Uhr) gespielt.

Am Samstag wird nicht mehr ausschließlich um 14 Uhr angepfiffen, sondern auch am späteren Nachmittag. Standard-Anstoßzeit ist 16.30 Uhr, an diesem Wochenende beginnt das Duell zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld bereits um 16.15 Uhr. Die ARD überträgt live. Die TV-Hauptadresse bleibt Magentasport.

Dritte Liga startet in die Saison 2023/24: TSV-1860-Coach Jacobacci will Begeisterung entfachen

Auch bei den Schiedsrichtern gibt es Neuerungen: Einen Videobeweis gibt es in der 3. Liga weiter nicht, dafür wird der Vierte Offizielle eingeführt. "Ziel ist es, zusätzliche Möglichkeiten zur vorbeugenden und beruhigenden Begleitung am Spielfeldrand zu schaffen", sagte Florian Meyer als Sportlicher Leiter der Drittliga-Schiedsrichter. Der DFB geht von einer zügigen Etablierung des Modells aus.

Am Ende erhoffen sich Fans und Verantwortliche aufregende Spiele und enge Entscheidungen um Auf- und Abstieg – gleich, ob sie es mit 1860, Haching oder Favoriten wie Dresden, Ingolstadt oder Bielefeld halten. "Die Dritte Liga ist eine sehr spannende Liga, da kann man viel Begeisterung entfachen", sagt Jacobacci (60). Das hat sich der Italo-Schweizer auch für seine Löwen vorgenommen.