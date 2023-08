Toto-Pokal im Ticker zum Nachlesen: 1. FC Stockheim gegen TSV 1860 München – Endstand 1:5

Das war phasenweise mehr Hühnerhaufen als Löwenrudel. 1860 würgt sich im Toto-Pokal gegen den Kreisligisten weiter. Das Ergebnis täuscht über die Leistung hinweg. Auch wenn das Team am Samstag beim Saison-Auftakt gegen Waldhof Mannheim so nicht zusammenspielen wird: Mut macht dieser Auftritt nicht. Die Jungs von Maurizio Jacobacci haben jetzt 300 Kilometer Busfahrt vor sich, diesen Kick aus dem Kopf und den Knochen zu bekommen. Am Donnerstag um 17:30 Uhr gibt es die Auslosung zur zweiten Runde, die am 15. August gespielt wird.