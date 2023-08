Toto-Pokal vor dem Liga-Auftakt: TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci vor kniffliger Entscheidung

Vor dem ersten Ligaspiel steht für den TSV 1860 am Mittwoch die Partie im Toto-Pokal bei Kreisligist FC Stockheim an. Noch wirkt die Mannschaft alles andere als eingespielt.

München - Am Mittwoch wird es für den TSV 1860 erstmals in diesem Sommer ernst. Mit der Erstrunden-Partie im Toto-Pokal beim 1. FC Stockheim (18.30 Uhr/Löwen-TV und im AZ-Liveticker) steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Patzen verboten – so lautet die Devise gegen den oberfränkischen Kreisligisten.

Dumm nur, dass die Mannschaft alles andere als eingespielt wirkt und am kommenden Samstag das erste Ligaspiel der neuen Saison gegen den SV Waldhof Mannheim ansteht (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker). Dazu kommt die noch immer laufende Stürmersuche, die Verletzungssorgen tun ihr übriges. Die Situation könnte für die Löwen um Trainer Maurizio Jacobacci also deutlich einfacher sein.

Lässt der TSV 1860 beim 1. FC Stockheim seine Stammspieler zuhause?

Der Italo-Schweizer steht vor dem Spiel in Stockheim vor einer kniffligen Entscheidung: Lässt er seine vermeintlichen Stammspieler daheim an der Grünwalder Straße, um sie dort regulär trainieren zu lassen und vor Verletzungen zu schützen?

Oder gibt er seiner ersten Elf beim Kreisligisten die Möglichkeit zur Generalprobe für den schwierigen Liga-Auftakt drei Tage später? Ein Risiko, das genau abgewogen werden will.

"Ich habe mir dazu noch nicht zu hundert Prozent Gedanken gemacht. Ich werde auch noch mit meinem Trainerstab diskutieren, was für uns das Gescheiteste ist. Ich hoffe, es ist das Richtige, was wir tun werden", meinte Jacobacci nach dem Testspiel-Turnier in Heimstetten am Wochenende.

TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci: "Wichtig ist das Spiel am Samstag"

In den Überlegungen des 60-Jährigen spielt insbesondere die Belastung vor dem Ligastart gegen Mannheim eine große Rolle. "Klar, es ist der Toto-Pokal. Aber wichtig ist schon das Spiel am Samstag", sagte Jacobacci.

Der 1860-Coach gab zu bedenken: "Es ist eine Fahrt von 300 Kilometern, dazu kommt die Verletzungsgefahr gegen einen Kreisligisten. Deswegen ist es eine Überlegung, ob es nicht besser ist, die meisten Spieler zuhause zu haben, damit sie dort trainieren und sich den Rhythmus holen können."